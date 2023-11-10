Написати відгук на українській мові

$1
КопирайтингЗавершен26 заявок116 просмотров
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Треба написати відгук про сайт на українській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

месяц назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
mashat123
Марія 
34 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
3 часа назад
месяц назад
$1
1 день
UAH
Рекомендую до співпраці
Приємно співпрацювати
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