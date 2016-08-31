Наполнить сайт стекольного производства

пост на форуме, в котором будет сообщение 500 символов, и ссылка на сайт, по которой можно кликнуть, форумы должны быть живые, не мертвые,не заспамленные. Перед тем как разместить пост, на форуме нужно набить 10 сообщений в ...
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Здравствуйте, Александр
Скажите, будет ли вам интересно наполнение сайта - http://steklolinii.ru
Страницы - главная, о нас, производство, объекты - фасадка, объекты - внутрянка
итого 5 страниц.
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