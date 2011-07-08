Необходима статья 2к символов. Срочно.

Долговременное сотрудничество. Даю шаблон с перечнем информационных полей (название фильма, режиссер, год, ........ ,обзор) по которому необходимо написать описание к фильмам. Утром даю список фильмов (4-8 наименований). Вечером получаю от Вас выполненную работу. ...
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Необходимо написать ( копирайт или рерайт) статью о печатях. Объем 2000 символов.
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