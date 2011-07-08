Необходима статья 2к символов. Срочно.

Необходимо по ресурсу dc.adamant.ua: 1. аудит; 2. оптимизация текстов (написание новых/частичная замена) и мета-тегов страниц под поисковики. в дальнейшем (быть может с Вашим участие) планируется регулярные меры по удержанию в ТОП-10 по Гуглу и Яндексу. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В ПОИСКОВИКАХ ...