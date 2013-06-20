Новости онлайн-игр

КопирайтингЗакрыт5 заявок210 просмотров
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Нужен рерайт новостей про онлайн игры и добавление их на сайт.

Необходимо грамотное написание осмысленного текста, уникальностью не менее 95%.

Интересует цена менее 30 руб./тыс.зн.

11 лет назад
interser
Антон 
47 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 отзывов
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