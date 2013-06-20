Новости онлайн-игр

Требуется Копирайтинг/Рерайтинг на долгие сроки. Нужный описания для Мультсериалов, Полнометражных мультфильмов, детских сериалов. Нужны описания на 1000 символов за 1 $ каждый месяц буду заказывать как минимум по 30 описаний может и больше. Кто желает этим заниматься прошу ...