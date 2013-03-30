Написание текстов игровой тематики

Требуется ответственный исполнитель, для написания уникальных текстов по игровой тематике (MMORPG).

Также большим плюсом будет знание SEO и умение красиво (литературно) внедрить в тексты ключевые слова, но это не обязательный параметр.

Жду от Вас стоимость за 1K знаков.