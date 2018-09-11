Обзор игры Heavy Metal Machines

Добрый день! На сайт женской тематики нужен копирайтер для написания 10 статей! Возможно сотрудничество с новичками по ставке 25р/1000 знаков! Предоставим ТЗ, всему обучим, все расскажем. Пока этот проект висит, он актуален! ...
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Копирайтинг Игры2700 символов, без пробеловТребуемая уникальность: 94 - 99%
С подзаголовками маркировочным списком, все красиво оформить,тема статьи и будет ключевым словом вписать 3-4 раза, выделить!
другие слова не должны встречаться чаще 10 раз на текст.
Сроки сегодня до 18:00!!!
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