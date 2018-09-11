Обзор игры Heavy Metal Machines

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Копирайтинг Игры2700 символов, без пробеловТребуемая уникальность: 94 - 99%

С подзаголовками маркировочным списком, все красиво оформить,тема статьи и будет ключевым словом вписать 3-4 раза, выделить!

другие слова не должны встречаться чаще 10 раз на текст.

Сроки сегодня до 18:00!!! 

7 лет назад
IulyChilat
Юля 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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