Тексты для сайта

Есть текст - это вопросы и ответы на них (по сути вопросы нужны были только для составления ответов, на сайте вопросы не нужны).

Задача: продумать как назвать разделы для сайта и в какие разделы какие тексты позабрасывать. И чтобы эти тексты были не как отдельные ответы, а как целый текст.

Также тексты надо сформулировать грамотно, раскрыто и развернуто, но без предложений что "мы лучшие" и "покупайте у нас". Прочитав текст это должно быть понятно, но явно не указано.