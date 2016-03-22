Описание страниц коллекций

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Закрыт11 заявок208 просмотров

Требуется написать несколько описаний определенных страниц модных коллекций мужской, женской и детской одежды, обуви, аксессуаров и т.д  и разместить на сайте.  Уникальный текст 3500 знаков без пробелов с ключевыми словами (список ключей есть) + 3 фотки.  

Список коллекций для описаний будет предоставлен. Оставляйте номера вашего скайпа для связи ЗДЕСЬ.  

НЕ ПИСАТЬ В СКАЙП, НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ, ЕСЛИ ВАС ВЫБРАЛИ – ВАМ НАПИШУТ.

9 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров