Описание страниц коллекций

Требуется написать несколько описаний определенных страниц модных коллекций мужской, женской и детской одежды, обуви, аксессуаров и т.д и разместить на сайте. Уникальный текст 3500 знаков без пробелов с ключевыми словами (список ключей есть) + 3 фотки.

Список коллекций для описаний будет предоставлен. Оставляйте номера вашего скайпа для связи ЗДЕСЬ.

НЕ ПИСАТЬ В СКАЙП, НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ, ЕСЛИ ВАС ВЫБРАЛИ – ВАМ НАПИШУТ.