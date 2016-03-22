Необходимы райтеры для регулярного описания мероприятий (концертов, спектаклей, шоу, выставок etc.), жанров музыки и на сайте билетного агентства ponominalu.ru. Описание должно кратко описывать клиенту суть меропрития, оно состоит из даты, площадки проведения артистов участников ...
Создание рекламных писем ( текст+оформление) рассылки. Текста.
Создание писем (текст+оформление) для рассылки, писем для вторичных продаж, и поддержки клиентов. Для сайта teplokof.ru
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