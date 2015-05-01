Нужно написать текст для Landing Page. Тема образование, подготовка к ОГЭ ЕГЭ по . Около 5-6 тыс знаков. Оплата 1к-100р. примерное содержание страницы в тезисном виде есть.
Рерайт новостей и описаний
Нужен рерайт новостей (~500 знаков) и описаний категорий мебели (серии офисной мебели ~ 500–1000 знаков). По 16 текстов каждого. Использование синонимайзера исключено.
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