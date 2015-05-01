Рерайт новостей и описаний

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка99 просмотров

Нужен рерайт новостей (~500 знаков) и описаний категорий мебели (серии офисной мебели ~ 500–1000 знаков). По 16 текстов каждого. Использование синонимайзера исключено.

10 лет назад
Yaskar
51 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$30
3 дня
Наверняка были причины, но все сроки сорваны. Все компенсировано. Претензий не имею.
Заказчик был предупрежден о нахождении в больнице. Деньги были возвращены моментально и без вопросов. Хотелось бы избавить оба аккаунта от отрицательных отзывов.

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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