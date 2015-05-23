Рерайт текстов + ключевые фразы

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Завершен21 заявка313 просмотров

Всем привет.

Требуется рерайт текстов с добавлением ключевых фраз.

Тематика "кейтеринг".

Интересует цена вопроса за 1000 значков и сроки.

Пока имеется документ 6000 знаков.

10 лет назад
akernel
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
62 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$8
2 дня
быстро, четко. спасибо за оперативность. советую.
Артем - отличный заказчик. Четко ставит задачу, предоставляет необходимые материалы, всегда на связи, аккуратен в оплате. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
62 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
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