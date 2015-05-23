Надо написать 40 текстов для сайта сонника, по типу: http://www.prisnilos.su/ Сайт еще в разработке, материалов там никаких пока нет. Тех.версия: http://snitsya-son.tigla.ru/ Оплата 50–60 рублей за 1000 знаков, без предоплаты. Взамен, со своей ...
Рерайт текстов + ключевые фразы
Всем привет.
Требуется рерайт текстов с добавлением ключевых фраз.
Тематика "кейтеринг".
Интересует цена вопроса за 1000 значков и сроки.
Пока имеется документ 6000 знаков.
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