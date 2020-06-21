Seo текст с ключевыми словами для сайта обмена валют + перевод на англ

$41
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Завершен1 заявка155 просмотров

valuta24.kiev.ua

написать тексты на русском языке и перевести на англ

Нужен Seo текст с ключевыми словами для сайта обменавалют:

количествосимволов 5000

Ключивыми словамиявляются:

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И 1 продающий текст +-1500 символов

 

5 лет назад
Savik_vl
49 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$44
1 день
ОЧень круто получилось! Спасибо!
Оплата моментальная, Тз составлено подробно и понятно. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад