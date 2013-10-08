Статья "О нас" и наполнение каталога

доброго времени суток Нужно 4 статьи, "евро ремонт квартир", "стоительство дома под ключ", "статья о ремонте (наши спецы делают ремонт, очень хорошо итп)" "проектирование " по 1000 символов, каждой статьи. Особых пожеланий нет. Ключевые слова, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Статья о магазине, раздел «О нас», по следующим тезисам:
- Интернет-магазин занимается натуральной косметикой болгарского производства
- Интернет-магазин является семейным бизнесом молодой пары (меня и супруги)
- Представленный в магазине товар не эксклюзивный, но мы стремимся создать наилучший сервис нашим клиентам
- Мы оба с супругой украинцы, однако у меня болгарские корни (отец — болгарин)
Я думаю размером в 1500–2000 збп будет достаточно, уникальность по адвего выше 90%.
2. Наполнение каталога уникальными (90%+ по адвего) описаниями товаров с СЕО-оптимизацией:
- Изначально 65 товаров
- Привлекательное название
- Описание 500–750 збп, есть описание из официального каталога
- META описание (? збп)
- META ключевые слова (? збп)
Здесь интересно создать фикспрайс на товар, который будет использоваться и в дальнейшем.
Если есть ещё рекомендации — буду рад выслушать и при необходимости расширить проект.
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