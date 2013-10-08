Статья "О нас" и наполнение каталога

1. Статья о магазине, раздел «О нас», по следующим тезисам:

- Интернет-магазин занимается натуральной косметикой болгарского производства

- Интернет-магазин является семейным бизнесом молодой пары (меня и супруги)

- Представленный в магазине товар не эксклюзивный, но мы стремимся создать наилучший сервис нашим клиентам

- Мы оба с супругой украинцы, однако у меня болгарские корни (отец — болгарин)

Я думаю размером в 1500–2000 збп будет достаточно, уникальность по адвего выше 90%.

2. Наполнение каталога уникальными (90%+ по адвего) описаниями товаров с СЕО-оптимизацией:

- Изначально 65 товаров

- Привлекательное название

- Описание 500–750 збп, есть описание из официального каталога

- META описание (? збп)

- META ключевые слова (? збп)

Здесь интересно создать фикспрайс на товар, который будет использоваться и в дальнейшем.

Если есть ещё рекомендации — буду рад выслушать и при необходимости расширить проект.