Статья о том, как приготовить торт "Черепаха"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка111 просмотров

Необходимо написать грамотный текст примерно на 6000 знаков о том, как приготовить торт "Черепаха".

9 лет назад
arisgev84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$8
2 дня
Vsio super...!
Отличный заказчик. Приятный в общении, все терпеливо объясняет, моментально сделал предоплату. Всем рекомендую. Сотрудничаем дальше!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад