С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы. Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы: название, улица и номер дома, индекс и город, емаил. Оплата 200 ...
Текст продающего объявления 1000 символов. Тема: парсинг данных.
Здравствуйте.
Нужно написать грамотное, продающее объявление (заголовок + текст) для целевого клиента.
Длина объявления: 1000 знаков. Заголовок: до 50-60 знаков.
С учетом пробелов.
Суть предложения - продажа статистики по объявлениям в выбранной категории, по заданным критериям.
Информация предоставляется в Exel таблице, со следующими параметрами: заголовок, дата создания/обновления, просмотры за сегодня/всего, цена, ссылка на объявление. С возможностью сортировки по любой позиции.
Остальные детали можем обсудить в переписке.
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