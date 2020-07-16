Текст продающего объявления 1000 символов. Тема: парсинг данных.

Здравствуйте.

Нужно написать грамотное, продающее объявление (заголовок + текст) для целевого клиента.

Длина объявления: 1000 знаков. Заголовок: до 50-60 знаков.

С учетом пробелов.

Суть предложения - продажа статистики по объявлениям в выбранной категории, по заданным критериям.

Информация предоставляется в Exel таблице, со следующими параметрами: заголовок, дата создания/обновления, просмотры за сегодня/всего, цена, ссылка на объявление. С возможностью сортировки по любой позиции.

Остальные детали можем обсудить в переписке.