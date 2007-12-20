Требуются уникальные статьи по кофе

рерайт креатив или перевод

берешь статью о кофе с сайта какого нить

открываешь ворд

спрашиваешь у меня тему статьи подходит мне или нет

ВОТ ТО ЧТО УЖЕ БЫЛО АРХИВ НОВОСТЕЙ НА http://expert-coffee.ru/

если да копируешь статью в ворд указываешь адрес статьи в инете

и переписываешь ее ниже своими словами а вернее предложениями

если сделаешь за сегодня 15 статей то оплата 30 ВМЗ

обьем страница а4 12 шрифтом около 3к знаков

присылаешь все водном файле ворда [email protected]

без ошибок и аккуратно АСЬКА 319 408 371

СТАТЕЙ УЖЕ БОЛЕЕ 250 ТАК ЧТО НАДО ПОСТАРАТЬСЯ НАЙТИ НОВЫЕ...ЧТОНИТЬ ЖИЗНЕННОЕ!