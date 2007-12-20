Требуются уникальные статьи по кофе

Нужно взять Интервью через e-mail/ Заказчик согласен И на базе Интервью сделать статью-интервью Требования..Хорошие знание Английского языка Грамотная речч и подход к клиентам. оплата за интервью 20 $
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
рерайт креатив или перевод
берешь статью о кофе с сайта какого нить
открываешь ворд
спрашиваешь у меня тему статьи подходит мне или нет
ВОТ ТО ЧТО УЖЕ БЫЛО АРХИВ НОВОСТЕЙ НА http://expert-coffee.ru/
если да копируешь статью в ворд указываешь адрес статьи в инете
и переписываешь ее ниже своими словами а вернее предложениями
если сделаешь за сегодня 15 статей то оплата 30 ВМЗ
обьем страница а4 12 шрифтом около 3к знаков
присылаешь все водном файле ворда [email protected]
без ошибок и аккуратно АСЬКА 319 408 371
СТАТЕЙ УЖЕ БОЛЕЕ 250 ТАК ЧТО НАДО ПОСТАРАТЬСЯ НАЙТИ НОВЫЕ...ЧТОНИТЬ ЖИЗНЕННОЕ!
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