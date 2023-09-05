Зробити вичитку лендінгу, внести стилістичні правки в текст

КопирайтингЗакрыт1 заявка34 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привіт) Треба вичитати текст на лендінгу, у всіх вспливаючих вікнах, зберегти Tone of Voice під час коригування. За потреби внести орфографічні та стилістичні правки. Фінально показати що було некоректним і як виправлено.

Прикріпляйте будь ласка свої роботи з редагування текстів, аби я зміг зорієнтуватись у Вашому досвіді)

4 месяца назад
hrwortex
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Текст на главную

    Необходимо написать по примеру нашей главной страницы сайта еще 5 подобных по структуре но уникальных текста

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад