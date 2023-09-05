Зробити вичитку лендінгу, внести стилістичні правки в текст

Привіт) Треба вичитати текст на лендінгу, у всіх вспливаючих вікнах, зберегти Tone of Voice під час коригування. За потреби внести орфографічні та стилістичні правки. Фінально показати що було некоректним і як виправлено.

Прикріпляйте будь ласка свої роботи з редагування текстів, аби я зміг зорієнтуватись у Вашому досвіді)