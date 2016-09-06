Фирменный персонаж

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка100 просмотров
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Требуется создать сюжетное изображение с фирменным персонажем. Подробности в ЛС.

7 лет назад
nataly_ks
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад
$50
4 дня
Руслан очень выручил в условиях горящих сроков и высоких требований) Сотрудничаем уже не в первый раз, и каждый раз приятно иметь дело)
Все прошло отлично) Получил огромное удовольствие от совместной работы с Наташей.
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