Необходимо разработать логотип для гостиницы «Кстово» на 10 номеров (контингент в основном это командированные). Описание в brief. Не могу найти кто делал логотип во вложении
Из .CDR надо сделать .JPG
У меня есть cdr фйайл, но нет Corel Draw.
Надо сделать jpg, чтобы вес пропорции логотипа сохранились, и чтобы по ширине логотип (без львов) был 800рх.
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