Разработка логотипа для ресурсоснабжающей организации

Ресурсоснабжающей компании ООО "Новая Водная Ассоциация" необходимо разработать логотип и, возможно, затем, прототип визитки.

Важна простота, запоминаемость, в стиле Газпром. Важно показать, что фирма занимается снабжением воды и тепла, обслуживаем трубопроводы. Работаем мы, в основном, с юр. лицами, на севере Лен. области.

Короткое название "НВА" должно быть отображено на логотипе.

Вся остальная информация - при первичном собеседовании через Скайп.