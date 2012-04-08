Лого для ресторана (фаст-фуда)

Логотип для фирмы, которая занимается продажей еды типа фаст-фуд (очень похоже в Макдольдса). Название сети - Yummie's (от слова Ямми - вкуснятина).

Логотип будет использоваться для регистрации торговой марки, для принта на упаковках для еды, для размещения на вывеске и всех других деталях. Он должен быть высококачественный и технически пригоден для такого использования плюс дополнительно версия для сайта кликабельна (сайт http://yummies.com.ua/ в процессе разработки)

Пожеланий почти нет, нужно 2-3 ескиза.

Сроки очень поджимают, поэтому желательно побыстрее.

В своих предложения обязательно указывайте цену работы, срок выполнения и Ваше видение логотипа (в 2х словах опишите что там будет нарисовано). без этого рассматриваться заявки не будут.