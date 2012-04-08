Лого для ресторана (фаст-фуда)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо обыграть такую тему: - зарегистрированный домен проекта: s-u-m-o.ru - название проекта СУМО (это аббревиатура полученная из двух слов СУхая МОйка, это как раз то, чем занимается заказчик ) - желательно, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип для фирмы, которая занимается продажей еды типа фаст-фуд (очень похоже в Макдольдса). Название сети - Yummie's (от слова Ямми - вкуснятина).
Логотип будет использоваться для регистрации торговой марки, для принта на упаковках для еды, для размещения на вывеске и всех других деталях. Он должен быть высококачественный и технически пригоден для такого использования плюс дополнительно версия для сайта кликабельна (сайт http://yummies.com.ua/ в процессе разработки)
Пожеланий почти нет, нужно 2-3 ескиза.
Сроки очень поджимают, поэтому желательно побыстрее.
В своих предложения обязательно указывайте цену работы, срок выполнения и Ваше видение логотипа (в 2х словах опишите что там будет нарисовано). без этого рассматриваться заявки не будут.
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Привет всем, нужен логотип для организации которая занимается проверкой качества продукции. Организация существует на пожертвования которых очень нехвотает, поэтому не загибайте цену.Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно отрисовать логотип в кореле 10$ по фактуЗавершен12 лет назад
- $50
Есть идея логотипа для вебсайта -- нужна конкретная реализация. Описание и пример реализации в приложенном pdf . Итоговые файлы нужны или в хай-рез или векторе.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарисовать логотип для зарубежной компании, которая специализируется на рынке инновационных технологий в области защиты информации. На логотипе будет 4 больших буквы + слоган из трех слов (сообщу в процессе). Должны преобладать два цвета: синий #00539B и ...Завершен12 лет назад
- $50
Логотип для магазина детской одежды скандинавских марок.Завершен12 лет назад
- $50
Требования к конкурсу указаны в приложенном документе. Полное название компании - Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "Харьковэнергомонтаж"Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужен логотип для хип-хоп лэйбла, в состав которого будут входить райтеры (граффитчики) , рэп-исполнители и другие. Указывайте стоимость. Название: AZAZA CLANЛоготипы и Знаки9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать логотип для сети сайтов по seo. Название Seopticum двух – трехцветная гамма, без градиентов. Должно выглядеть в "международном" ключе, инновационно, легко и светло.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать логотип для магазина, занимающегося оптовой продажей радар-детекторов. Регион деятельности: Урал. 1) Логотип может быть в нескольких вариантах, в последствии будет использоваться в наружной рекламе, на визитках, пойдет в шапку интернет-магазина и т.д. 2) Необходимо ...Завершен12 лет назад