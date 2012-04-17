Логотип компании ООО "НТП "Харьковэнергомонтаж"

Если за что-то берёшся, то нужно делать это на высоком уровне - именно так и сделал Игорь. В отличие от других конкурсантов (большинство которых делало абы как), он не только предложил своё виденье логотипа, но и качественно его прорисовал. Я просил, помимо нашего варианта лого, сделать свой, но такого результата даже не ожидал. Спасибо огромное!!! Был бы больше бюджет - дал бы премию! Игорь, компания ООО "НТП "Харьковэнергомонтаж" благодарит вас и желает дальнейших побед!