Логотип компании ООО "НТП "Харьковэнергомонтаж"

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок1427 просмотров
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#1$50

Требования к конкурсу указаны в приложенном документе.

Полное название компании - Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "Харьковэнергомонтаж"

12 лет назад
nikson_88
Никита 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
AXAB
67 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
Если за что-то берёшся, то нужно делать это на высоком уровне - именно так и сделал Игорь. В отличие от других конкурсантов (большинство которых делало абы как), он не только предложил своё виденье логотипа, но и качественно его прорисовал. Я просил, помимо нашего варианта лого, сделать свой, но такого результата даже не ожидал. Спасибо огромное!!! Был бы больше бюджет - дал бы премию! Игорь, компания ООО "НТП "Харьковэнергомонтаж" благодарит вас и желает дальнейших побед!
Спасибо за высокую оценку, приятно когда работу ценят. Всего доброго и Удачи!
Заявки фрилансеров
AXAB
67 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
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