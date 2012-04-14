Логотип для магазина "Финский Мишка"

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок141 просмотр
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Логотип для магазина детской одежды скандинавских марок.

12 лет назад
Finnbear
Наталья 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Очень приятное сотрудничество! Оперативно обсуждали хотелки и быстро притворяли их в жизнь! Для меня, как для начинающего предпринимателя, была важна еще и цена услуги. С Еленой мы нашли "золотую середину", что не отразилось на качестве! Перед выбором фрилансера, знакомилась с портфолио, сейчас уверенно могу сказать - я не ошиблась. Поскольку Елена знаеет нашу "тематику" и сотрудничество состоялось, в следующий раз буду обращаться именно к ней .
Спасибо Наталье за интересный проект! Мне всегда интересна детская тематика, поэтому сотрудничество прошло очень легко и плодотворно! Наталья - замечательный заказчик и легкий в общении человек! Буду рада дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую ее как надежного заказчика!
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