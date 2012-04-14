Логотип для магазина "Финский Мишка"

Очень приятное сотрудничество! Оперативно обсуждали хотелки и быстро притворяли их в жизнь! Для меня, как для начинающего предпринимателя, была важна еще и цена услуги. С Еленой мы нашли "золотую середину", что не отразилось на качестве! Перед выбором фрилансера, знакомилась с портфолио, сейчас уверенно могу сказать - я не ошиблась. Поскольку Елена знаеет нашу "тематику" и сотрудничество состоялось, в следующий раз буду обращаться именно к ней .