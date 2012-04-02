Логотип для общественной организации

Логотипы и ЗнакиЗакрыт31 заявка272 просмотра
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Привет всем, нужен логотип для организации которая занимается проверкой качества продукции.

Организация существует на пожертвования которых очень нехвотает, поэтому не загибайте цену.

12 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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