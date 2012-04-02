Логотип для общественной организации

Нужно отрисовать логотип в кореле 10$ по факту
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Привет всем, нужен логотип для организации которая занимается проверкой качества продукции.
Организация существует на пожертвования которых очень нехвотает, поэтому не загибайте цену.
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