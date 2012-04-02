Логотип для общественной организации

Необходимо нарисовать логотип для зарубежной компании, которая специализируется на рынке инновационных технологий в области защиты информации. На логотипе будет 4 больших буквы + слоган из трех слов (сообщу в процессе). Должны преобладать два цвета: синий #00539B и ...