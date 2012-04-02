Логотип для вебсайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт10 заявок1317 просмотров
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#1$50

Есть идея логотипа для вебсайта -- нужна конкретная реализация.

Описание и пример реализации в приложенном pdf .

Итоговые файлы нужны или в хай-рез или векторе.

12 лет назад
jobphp
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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