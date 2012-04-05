Логотип для зарубежной компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен38 заявок248 просмотров
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Необходимо нарисовать логотип для зарубежной компании, которая специализируется на рынке инновационных технологий в области защиты информации.

На логотипе будет 4 больших буквы + слоган из трех слов (сообщу в процессе).

Должны преобладать два цвета: синий #00539B и обычный белый.

Предпочтение шрифта: округлый, как у ASUS (обсуждаемо).

На логотипе должна присутствовать рисованная веб-камера, в очень упрощенном виде (из-за одноцветности).

Оплата по webmoney.

Предлагайте свои цены и сроки.

Если еще и опишете каким Вы видите логотип, вообще будет отлично.

12 лет назад
slob
50 летГермания
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
12 лет назад
$50
1 день
Приятно работать! Очень хороший вкус. Пунктуален и внимателен. Не жаден. Спасибо!
Анатолий - отличный заказчик. Четкое и понятное ТЗ. 100% предоплата + бонус. Побольше бы таких заказчиков!!!