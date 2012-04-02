Придумать и отрисовать оригинальный логотип

# 1 — $ 50

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо обыграть такую тему:

- зарегистрированный домен проекта: s-u-m-o.ru

- название проекта СУМО (это аббревиатура полученная из двух слов СУхая МОйка, это как раз то, чем занимается заказчик )

- желательно, что бы логотип ассоциировался именно с мойкой, а не с суши или борьбой.

- в прикрепленном файле смотрите дизайн сайта

Логотип нужен срочно, так, что если будет что то достойное, могу закрыть конкурс раньше.