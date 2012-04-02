Придумать и отрисовать оригинальный логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок1151 просмотр
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#1$50

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо обыграть такую тему:

- зарегистрированный домен проекта: s-u-m-o.ru

- название проекта СУМО (это аббревиатура полученная из двух слов СУхая МОйка, это как раз то, чем занимается заказчик )

- желательно, что бы логотип ассоциировался именно с мойкой, а не с суши или борьбой.

- в прикрепленном файле смотрите дизайн сайта

Логотип нужен срочно, так, что если будет что то достойное, могу закрыть конкурс раньше.

12 лет назад
oka-volga
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
_kaena_
Ксения 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
_kaena_
Ксения 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
#1
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