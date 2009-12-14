Лого переделать для нового года

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки516 просмотров
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Доброе время суток дизайнеры-художники-фрилансеры !

есть лого, нужно сделать несколько вариантов

1. лого украсить под новый год-1шт

2. лого сделать 4-шт сезона

у кого есть ещё какие идеи то буду рад выслушать указывайте ценны за каждое лого отдельно + ценна за комплект

(5шт)

14 лет назад
grabichev
Андрей 
41 годИзраиль
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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