Логотип (печать, световой короб) магазина подарков

$75
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки1705 просмотров
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Заказчиком планируется открыть небольшой магазин (лавку) необычных вещей (подарков, сувениров) под названием «Синий Шар» в одном из городов среднего масштаба в Российской Федерации. Ассортимент представленной в магазине продукции планируется аналогичным ассортименту магазинов сетей «Красный куб», «Мульти», «Le Futur». Таким образом, в магазине планируется продавать сувениры, антистрессы, необычные игрушки, небольшие подарки, розыгрыши, приколы, фокусы – словом, интересные, привлекательные и заманчивые вещи, изготовленные из самого различного материала: от стекла до плюша. Средняя планируемая стоимость чека (подарка) – 300 руб. Целевые покупатели – люди от 18 до 35 лет (мужчины и женщины), хотя часть реализуемого товара нацелена на детей (приколы, розыгрыши, маски).

Требуется разработать дизайн-проект будущего магазина подарков. Дизайн-проект должен включать следующие элементы в векторном формате CorelDraw:

- логотип компании для печати в шапке документов, на блокнотах, календарях, ежедневниках, футболках, кепках, ручках и других сувенирах;

- эскиз круглой печати индивидуального предпринимателя Иванова Ивана Ивановича с элементами логотипа (с возможностью изменения ФИО);

- световой короб с соотношением сторон 1:4 с элементами логотипа.

Требования к логотипу:

- содержание элементов нескольких разных цветов, создающих эффект праздника и веселья (например, разноцветные шарики);

- нечто среднее между «детским» и строгим стилем;

- обязательная атрибутика в виде синего шара;

- обязательная атрибутика в виде букв названия магазина «Синий Шар»;

- броскость, запоминаемость, простота (логотип не должен быть нагроможден графическими элементами);

- автор должен четко понимать различия между логотипом и рисунком;

- логотип не должен содержать слишком мелких деталей, которые при уменьшении изображения давали бы плохо читаемый текст или искаженные графические элементы;

- логотип должен одинаково хорошо смотреться как в цвете, так и в черно-белом и даже одноцветном (на круглой печати) варианте;

- логотип должен одинаково хорошо смотреться на изделиях различного масштаба: от авторучек до придорожных рекламных щитов.

Пример логотипа в виде растрового файла прикреплен к Договору. Равняться на данный пример как на шаблон необязательно, с удовольствием будут рассмотрены ваши варианты. Дизайнер на основе конкурса публикует свою работу в виде растрового файла небольшого разрешения, содержащего логотип. В случае победы в конкурсе Дизайнер предоставляет векторный формат файла, содержащего логотип, эскиз печати и макет светового короба, а Заказчик оплачивает работу.

14 лет назад
alger
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад
Светлана к выполнению работы подошла творчески. Первая предложила вариант логотипа, который оказался "100% попаданием". Предложенный логотип не только соответствовал перечисленным к заданию требованиям, но и как нельзя лучше отражал тематику магазина, под который создавался. В процессе дальнейшей переписки логотип был доработан до рабочего варианта. На основе логотипа Светланой была создана рекламная вывеска, которая продолжила идею логотипа. Вывеска, по-сути, положила начало целой дизайн-концепции оформления будущего магазина. В процессе работы велась переписка, путем совместного обмена идеями удалось добиться отличных результатов. Светлана очень оперативно реагировала на письма, вносила коррективы в работу, присылала различные варианты оформления для дальнейшего согласования. Сотрудничеством остался очень доволен, так как со Светланой удалось добиться слаженной работы, основанной на обмене идеями и выборе наилучшего варианта оформления. В будущем планирую и дальше сотрудничать. Рекомендую Светлану как профессионального дизайнера, который может подхватить идею заказчика и развить ее в законченный проект.
Александр показал себя, как грамотный работодатель! Четкое изложение своих мыслей, творческий подход, представление каким должен быть конечный результат, вежливость в переписке и оперативное реагирование на мои ответы, все это позволило нам работать на "одной волне". Осталась довольна сотрудничеством и результатом нашей работы. Серьезный подход Александра к работе, не дал усомниться в его порядочности. Рекомендую, отличный заказчик!
Заявки фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад
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