Логотип (печать, световой короб) магазина подарков

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Заказчиком планируется открыть небольшой магазин (лавку) необычных вещей (подарков, сувениров) под названием «Синий Шар» в одном из городов среднего масштаба в Российской Федерации. Ассортимент представленной в магазине продукции планируется аналогичным ассортименту магазинов сетей «Красный куб», «Мульти», «Le Futur». Таким образом, в магазине планируется продавать сувениры, антистрессы, необычные игрушки, небольшие подарки, розыгрыши, приколы, фокусы – словом, интересные, привлекательные и заманчивые вещи, изготовленные из самого различного материала: от стекла до плюша. Средняя планируемая стоимость чека (подарка) – 300 руб. Целевые покупатели – люди от 18 до 35 лет (мужчины и женщины), хотя часть реализуемого товара нацелена на детей (приколы, розыгрыши, маски).

Требуется разработать дизайн-проект будущего магазина подарков. Дизайн-проект должен включать следующие элементы в векторном формате CorelDraw:

- логотип компании для печати в шапке документов, на блокнотах, календарях, ежедневниках, футболках, кепках, ручках и других сувенирах;

- эскиз круглой печати индивидуального предпринимателя Иванова Ивана Ивановича с элементами логотипа (с возможностью изменения ФИО);

- световой короб с соотношением сторон 1:4 с элементами логотипа.

Требования к логотипу:

- содержание элементов нескольких разных цветов, создающих эффект праздника и веселья (например, разноцветные шарики);

- нечто среднее между «детским» и строгим стилем;

- обязательная атрибутика в виде синего шара;

- обязательная атрибутика в виде букв названия магазина «Синий Шар»;

- броскость, запоминаемость, простота (логотип не должен быть нагроможден графическими элементами);

- автор должен четко понимать различия между логотипом и рисунком;

- логотип не должен содержать слишком мелких деталей, которые при уменьшении изображения давали бы плохо читаемый текст или искаженные графические элементы;

- логотип должен одинаково хорошо смотреться как в цвете, так и в черно-белом и даже одноцветном (на круглой печати) варианте;

- логотип должен одинаково хорошо смотреться на изделиях различного масштаба: от авторучек до придорожных рекламных щитов.

Пример логотипа в виде растрового файла прикреплен к Договору. Равняться на данный пример как на шаблон необязательно, с удовольствием будут рассмотрены ваши варианты. Дизайнер на основе конкурса публикует свою работу в виде растрового файла небольшого разрешения, содержащего логотип. В случае победы в конкурсе Дизайнер предоставляет векторный формат файла, содержащего логотип, эскиз печати и макет светового короба, а Заказчик оплачивает работу.