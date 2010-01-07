Требуется отрисовать логотип для интернет магазина. Персонаж. Отрисовываете в ч/б сразу, в красках не надо, если понравиться, то будем работать дальше. Ассортимент интернет магазина: детские товары. Название еще не придумано Отрисовать именно ПЕРСООНАЖ. вот пример: ...
Логотип (печать, световой короб) магазина подарков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказчиком планируется открыть небольшой магазин (лавку) необычных вещей (подарков, сувениров) под названием «Синий Шар» в одном из городов среднего масштаба в Российской Федерации. Ассортимент представленной в магазине продукции планируется аналогичным ассортименту магазинов сетей «Красный куб», «Мульти», «Le Futur». Таким образом, в магазине планируется продавать сувениры, антистрессы, необычные игрушки, небольшие подарки, розыгрыши, приколы, фокусы – словом, интересные, привлекательные и заманчивые вещи, изготовленные из самого различного материала: от стекла до плюша. Средняя планируемая стоимость чека (подарка) – 300 руб. Целевые покупатели – люди от 18 до 35 лет (мужчины и женщины), хотя часть реализуемого товара нацелена на детей (приколы, розыгрыши, маски).
Требуется разработать дизайн-проект будущего магазина подарков. Дизайн-проект должен включать следующие элементы в векторном формате CorelDraw:
- логотип компании для печати в шапке документов, на блокнотах, календарях, ежедневниках, футболках, кепках, ручках и других сувенирах;
- эскиз круглой печати индивидуального предпринимателя Иванова Ивана Ивановича с элементами логотипа (с возможностью изменения ФИО);
- световой короб с соотношением сторон 1:4 с элементами логотипа.
Требования к логотипу:
- содержание элементов нескольких разных цветов, создающих эффект праздника и веселья (например, разноцветные шарики);
- нечто среднее между «детским» и строгим стилем;
- обязательная атрибутика в виде синего шара;
- обязательная атрибутика в виде букв названия магазина «Синий Шар»;
- броскость, запоминаемость, простота (логотип не должен быть нагроможден графическими элементами);
- автор должен четко понимать различия между логотипом и рисунком;
- логотип не должен содержать слишком мелких деталей, которые при уменьшении изображения давали бы плохо читаемый текст или искаженные графические элементы;
- логотип должен одинаково хорошо смотреться как в цвете, так и в черно-белом и даже одноцветном (на круглой печати) варианте;
- логотип должен одинаково хорошо смотреться на изделиях различного масштаба: от авторучек до придорожных рекламных щитов.
Пример логотипа в виде растрового файла прикреплен к Договору. Равняться на данный пример как на шаблон необязательно, с удовольствием будут рассмотрены ваши варианты. Дизайнер на основе конкурса публикует свою работу в виде растрового файла небольшого разрешения, содержащего логотип. В случае победы в конкурсе Дизайнер предоставляет векторный формат файла, содержащего логотип, эскиз печати и макет светового короба, а Заказчик оплачивает работу.
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