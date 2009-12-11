Отрисовать логотип из растра в вектор.

Приветствую!

Итак, что имеем:

1. Дизайн лого (cм. приложение) в растре - Adobe Photoshop.

2. Отрисованная черепашка из этого лого в векторе - Adobe Illustrator. Цвет черепашки другой.

3. Необходимые шрифты.

На выходе надо получить логотип в векторе (Adobe Illustrator), чтобы было один в один - как в растре (и размеры, и пропорции, и градиент).

Проверку буду производить просто - открываю сделанный вами вектор => импорт в photoshop => накладываю на исходное изображение и все должно совпасть с абсолютной точностью.

Сложности, которые я вижу (возможно ошибаюсь, ибо не знаю подробностей работы с векторной графикой):

1. Перевод цветов из RGB в CMYK - насколько я понимаю не все с этим гладко. Логотип отрисовывается для печати в полиграфии - поэтому очень важно, чтобы передача цвета была один в один.

2. В фотошопе используется гладкость шрифта, не знаю насколько и какими методами можно это реализовать в векторе, но я думаю должен быть какой-либо вариант.

Сдача работы в формате Adobe Illustrator.

От Вас сроки и стоимость.

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В аську, на почту и в личку - не пишите - сразу заношу вас в черный список!

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:

Друзья мои, имейте совесть!

Если вы думаете - что написать 2 слова шрифтом, который я Вам дам, и сделать их градиентом стоит 20-25 долларов - то я даже не знаю как это называется. Или читайте внимательнее задание - черепашка уже отрисована - надо только поменять ей цвет. Здесь реальной работы минут на 20 максимум. Если я не прав - переубедите меня, пожалуйста.