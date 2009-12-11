Отрисовать логотип из растра в вектор.

Требуется отрисовать логотип для интернет магазина. Персонаж. Отрисовываете в ч/б сразу, в красках не надо, если понравиться, то будем работать дальше. Ассортимент интернет магазина: детские товары. Название еще не придумано Отрисовать именно ПЕРСООНАЖ. вот пример: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Итак, что имеем:
1. Дизайн лого (cм. приложение) в растре - Adobe Photoshop.
2. Отрисованная черепашка из этого лого в векторе - Adobe Illustrator. Цвет черепашки другой.
3. Необходимые шрифты.
На выходе надо получить логотип в векторе (Adobe Illustrator), чтобы было один в один - как в растре (и размеры, и пропорции, и градиент).
Проверку буду производить просто - открываю сделанный вами вектор => импорт в photoshop => накладываю на исходное изображение и все должно совпасть с абсолютной точностью.
Сложности, которые я вижу (возможно ошибаюсь, ибо не знаю подробностей работы с векторной графикой):
1. Перевод цветов из RGB в CMYK - насколько я понимаю не все с этим гладко. Логотип отрисовывается для печати в полиграфии - поэтому очень важно, чтобы передача цвета была один в один.
2. В фотошопе используется гладкость шрифта, не знаю насколько и какими методами можно это реализовать в векторе, но я думаю должен быть какой-либо вариант.
Сдача работы в формате Adobe Illustrator.
От Вас сроки и стоимость.
Предложения оставляйте только ЗДЕСЬ.
В аську, на почту и в личку - не пишите - сразу заношу вас в черный список!
ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:
Друзья мои, имейте совесть!
Если вы думаете - что написать 2 слова шрифтом, который я Вам дам, и сделать их градиентом стоит 20-25 долларов - то я даже не знаю как это называется. Или читайте внимательнее задание - черепашка уже отрисована - надо только поменять ей цвет. Здесь реальной работы минут на 20 максимум. Если я не прав - переубедите меня, пожалуйста.
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