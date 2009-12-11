Переделать логотип сайта в новогодний

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка362 просмотра
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Необходимо переделать 2 логотипа сайта в новогодний.

http://liteway.ru, http://finebuy.ru (по сути это один лого)

Пишите исключительно в аську 372524703 (с 10 до 19)

14 лет назад
liteway
Австрия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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