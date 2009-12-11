Переделать логотип сайта в новогодний

Требуется отрисовать логотип для интернет магазина. Персонаж. Отрисовываете в ч/б сразу, в красках не надо, если понравиться, то будем работать дальше. Ассортимент интернет магазина: детские товары. Название еще не придумано Отрисовать именно ПЕРСООНАЖ. вот пример: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переделать 2 логотипа сайта в новогодний.
http://liteway.ru, http://finebuy.ru (по сути это один лого)
Пишите исключительно в аську 372524703 (с 10 до 19)
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