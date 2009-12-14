Переделать логотип под новогодний

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки165 просмотров
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Есть лого - нужно добавить снеговика красивого! Срочненько!

14 лет назад
alebedynets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ignus
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$3
1 день
Андрей решил не дать заработать деньги другим )) И сам сделал логотип для нашего клиента! Спасибо! Очень понравилось, смешно и идейно. Спасибо, Андрей.
Андрей - хороший заказчик. Работаю с ним по многим проектам и в реальной жизни.
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