Переделать логотип под новогодний

Требуется отрисовать логотип для интернет магазина. Персонаж. Отрисовываете в ч/б сразу, в красках не надо, если понравиться, то будем работать дальше. Ассортимент интернет магазина: детские товары. Название еще не придумано Отрисовать именно ПЕРСООНАЖ. вот пример: ...