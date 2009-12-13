Фирменный стиль: Окна Билд

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки965 просмотров
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#1$

Конкурс на разработку фирменного стиля для компании "Окна Билд"

профиль компании: пластиковые окна

стиль, цвета: яркие, вызывающие (как вариант сочетание постельных тонов и темно-красный.

14 лет назад
ra_centr
Центр Рг 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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