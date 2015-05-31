Подобрать шрифт, расставить буквы

# 1 — $

Итак, есть сайт: bz72.ru, медицинской направленности, сайт содержит информацию о здоровом образе жизни, новости медицины и т.д. и т.п.

Необходимо создать логотип, в котором будут только символы названия сайта - bz72.ru, т.е никаких линий, узоров, рисунков и т.д. не нужно. Нужно просто подобрать стильный, деловой, красивый шрифт (без всяких фентифлюшек), при выборе опираясь на тематику сайта (деловой), расставить буквы, подобрать регистр.

Можно использовать при создании надписи разный регистр для разных букв, разную высоту символов и даже разный шрифт.

Обязательное условие: Шрифт должен быть читаемым!!! Никаких готических, контурных шрифтов и т.п.

Цвет - чёрный

Вы предоставляете не более 5 вариантов - оплата исполнителю, приславшему на мой взгляд наиболее подходящий логотип.