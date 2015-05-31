Подобрать шрифт, расставить буквы

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок911 просмотров
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#1$

Итак, есть сайт: bz72.ru, медицинской направленности, сайт содержит информацию о здоровом образе жизни, новости медицины и т.д. и т.п.

Необходимо создать логотип, в котором будут только символы названия сайта - bz72.ru, т.е никаких линий, узоров, рисунков и т.д. не нужно. Нужно просто подобрать стильный, деловой, красивый шрифт (без всяких фентифлюшек), при выборе опираясь на тематику сайта (деловой), расставить буквы, подобрать регистр.

Можно использовать при создании надписи разный регистр для разных букв, разную высоту символов и даже разный шрифт.

Обязательное условие: Шрифт должен быть читаемым!!! Никаких готических, контурных шрифтов и т.п.

Цвет - чёрный

Вы предоставляете не более 5 вариантов - оплата исполнителю, приславшему на мой взгляд наиболее подходящий логотип.

14 лет назад
rastamakc
Максим 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
RomaPet
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
RomaPet
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
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