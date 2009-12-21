Логотип vpleer

Нужно обработать 4 файла. 2 в формате jpeg и 2 в формате gif. PSD макетов нет. Конкретно требуется изменить название на логотипе и при этом оно должно быть под стиль старого названия. Подробности напишу при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изменить данные ШАПКИ на зимнюю тематику.
Не знаю что на них должно быть.
Вообщем предлагайте.
http://vpleer.ru/images/logo.gif
http://vpleer.ru/images/logotype.gif
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