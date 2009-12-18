Изменить существующие логотипы

Нужно обработать 4 файла. 2 в формате jpeg и 2 в формате gif.

PSD макетов нет. Конкретно требуется изменить название на логотипе и при этом оно должно быть под стиль старого названия. Подробности напишу при контакте с исполнителем и вышлю файлы.

В сроках не ограничеваю.