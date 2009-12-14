Изменить название в логотипе.

Нужен логотип для компании "Офис-М" http://arendamesta.ru Логотип должен: 1) вписаться в дизайн сайта, 2) содержать название компании, 3) поместиться в верхний левый угол страницы сайта (там, где сейчас Офис-М написано просто буквами), 4) быть простым и нейтральным. Из логотипа потом ...