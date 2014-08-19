Логотип для денежного сервиса

$70
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Завершен1 заявка204 просмотра

Разработка логотипа для денежного сервиса. Подробности - в личном общении.

11 лет назад
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
$70
3 дня
В очередной раз Виктор предоставил именно тот результат, который был нужен. Спасибо!
Благодарю за очередной интересный проект!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
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