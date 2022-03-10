Логотип для фонда

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка79 просмотров
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Разработать логотип для фонда - путь к улыбке

Бриф на логотип приложил к проекту

2 года назад
cooooool
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
2 года назад
$40
3 дня
RUB
Все прошло отлично, спасибо за работу!
Дмитрий отличный заказчик, спасибо за проект!