В нем должна быть красивая надпись VDKRP Так же надо сделать дизайн в соответствии с данным фото в стиле ГТА 5 (т.е криминальный стиль и рисовка как на второй фотографии). При выполнении работы прошу скинуть мне логотип ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать логотип для фонда - путь к улыбке
Бриф на логотип приложил к проекту
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен редизайн логотипа для сайта компании которая занимается монтажом и ремонтом отопительной техники в Украине. старый логотип прикрепил. нужно сделать примерно то что на скрине https://ibb.co/Hg5VbdX слева иконка уникальная, а справа текст с описанием красивым и ...Завершен2 года назад
Добрый день, необходим логотип для сети зарядных станций. Логотип должен быть узнаваем и компактный, чтобы помещался на пьедесталы самих зарядных установок (они могут быть и большими и маленькими) Так же, в логотипе нужен будет "знак", который ...Завершен2 года назад
Доброго времени, нужно разработать лого для туристического агенства, Турция 1. Название: (сообщу после начала сотрудничества) 2. Слоган: "to travel is to live" (Hans Christian Andersen) или "Nothing develops the mind like traveling" (Mark Twain), что лучше ...Логотипы и Знаки49 заявокЗакрыт2 года назад
Нарисовать логотип- чёрные маленькие губы (как на фото) и органично вставить в текст компании. Примеры прикрепилаЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт2 года назад
1. Логотип для сайта. Гербовый. 2. Фавикон. Размеры 16x16, 32x32, 192x192, 500x500. 3. Форматы изображений вsvg и png.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт2 года назад
Запускаем пилотный проект. Нужно создать логотип и дизайн конвертов для краски продукцииЛоготипы и Знаки29 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Всем привет! Нужно сделать такой же логотип для магазина электронных сигарет, но в отличном качестве, с похожим шрифтом. Этот делали на телефоне для примера. Нужен объём, возможно в 3d На фото лого в квадрате, нужно сделать в ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Доброго дня. Хочу сделать другу подарок. Он начал вести канал и стримы на ютубе. У него страшное оформление канала, Поэтому хотел бы сделать ему небольшой дружеский подарочек в виде логотипа и шапки канала. Они должно ...Закрыт2 года назад