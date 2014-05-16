Логотип для компании по ремонту бытовой техники

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка153 просмотра
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Нужно создать логотип для компании "ТехМирСервис".

Компания занимается ремонтом и установкой бытовой техники: стиральных, посудомоечных, сушильных машин, электро и газовых плит, кондиционеров, холодильников, телевизоров и т.п.

А также ремонтом промышленной техники: промышленных стиральных и посудомоечных машин, плит.

Продажей запчастей и уцененной техники.

10 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
4 дня
Быстро, внимательно, качественно! Второй раз обращаюсь, второй раз получаю хороший логотип! Спасибо!
Только положительные эмоции от сотрудничества. Постановка задачи, диалог, оплата - все на высшем уровне.
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