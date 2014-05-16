Логотип для компании по ремонту бытовой техники

Нужно перерисовать очень качественно из растра в вектор логотип, он в нескольких вариациях (несколько языков). И начертание меняется у него немного - посмотрите сами в приложении. Шрифты обязательно тиспользовать именно те, которые в брендбуке (Шрифтом для ...
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Нужно создать логотип для компании "ТехМирСервис".
Компания занимается ремонтом и установкой бытовой техники: стиральных, посудомоечных, сушильных машин, электро и газовых плит, кондиционеров, холодильников, телевизоров и т.п.
А также ремонтом промышленной техники: промышленных стиральных и посудомоечных машин, плит.
Продажей запчастей и уцененной техники.
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