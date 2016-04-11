Логотип для квест комнаты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка162 просмотра

Здравствуйте Светлана,

Хотелось бы поработать с Вами еще раз.  В этот раз требуется разработать логотип квест коматы.

С Уважением, 

Юрий

9 лет назад
kotuk
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$120
3 дня
Второй раз работаю со Светланой и второй раз остаюсь доволен результатом. Замечательный специалист! Креативный, отвественный, пунктуальный. Очень рекомендую!
Юрий, одно удовольствие работать с вами! Благодарю за сотрудничество! Буду рада снова работать для вас.

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад

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