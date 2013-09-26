Логотип для ScenicDesk - работа с отличным видом

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт23 заявки1643 просмотра
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#1$50

Друзья, привет!

Я делаю проект, который поможет фрилансерам найти отличное место для работы на природе, причем с быстрым интернетом и удобным рабочим местом. Как правило, таких мест очень много, вот я и хочу собрать их все в кучу.

Проект называется ScenicDesk(сайт - http://www.scenicdesk.com).

Мне нужен добротный логотип. В аттаче несколько идей, которые можно дооформить. А можно предложить что-то новенькое.

Основные требования:

- лого отображает суть идеи - работа с компом на природе.

- желательно теплые природные цвета.

На все вопросы с удовольствием отвечу личным сообщением.

P.S. После лого будем делать сайт =).

10 лет назад
scenicdesk
Александр 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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