Логотип для товара - биодобавки для животных

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо подготовить:

- логотип для биодобавок для собак/кошек.

- оформить банку и этикетки.

Срок 2 дня

Оплата 60WMZ

5 лет назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SenDesign
Арсэн 
23 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$60
2 дня
WMZ
Исполнитель оперативно подготовил предварительные варианты дизайна, внес необходимые правки и учел все пожелания. Предоставил в итоге несколько вариантов дизайна на выбор которые и довел до финала. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик. Четко составленное ТЗ, очень оперативно отвечал на сообщения, чем невероятно сильно ускорил работу. Приятен в общении, учитывает советы. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Лого

    Нужно сделать логотип в виде барабана от револьвера название компании it revolver  Стилистика должна быть в стиле gans and rouses Вместо потрон маленькие логотипы программ (список вышлю) Интересует цена сроки

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать логотип

    По сути, был старый логотип, морально устарел, надо сделать новый по принципу старого, но круче. Старый во вложении. По сути, это египетская пирамида, вокруг нее воронкой  золотая легкая звездная пыль. Подпись "ведающий век" НЕ НАДО. Вместо нее ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Необходимо придумать и нарисовать логотип для компании, занимающейся продажей и арендой окрасочного оборудования. Логотип нужен во всех форматах и также чтобы узнаваемо выглядел favicon.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип птицы

    Тимур здравствуйте! Хотел бы работу с минималистичным попугаем, есть исходник с которого можно срисовать, есть примеры такие какой именно лого нужен. Если интересует отпишитесь куда сможете

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип компании

    есть примеры, цветовая схема на ваш выбор итоговый результат нельзя использовать в портфолио. профиль (вид деятельности) монтаж, техническое обслуживание слаботочных систем. всем заинтересовавшимся готов выслать подробное ТЗ личным сообщением.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип

    1 Логотип будет использоваться для печати на продукции, должен хорошо читаться в маленьком размере (25мм*25мм) 2 Векторный формат -  AI 3 Логотип должен ассоциироваться с технологиями ( компания занимается беспроводными зарядными устройствами ) 4 За основу взять пример ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Конкурс на логотип для бренда одежды

    $50

    По результатам конкурса автор лучшего логотипа получит 50$ Название бренда Georgia Cavallia Необходимы варианты логотипа: Georgia Cavallia @georgia_cavallia @cavallia_shop GC Cavallia Shop GC Shop Основной продвигаемый продукт - кожаные/джинсовые куртки с нанесенным дизайном-граффити (примеры во вложении). Так же другая одежда: топы/джинсы/платья. Целевая аудитория: девушки 20-35 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип для компании

    Мы занимаемся перфоманс маркетингом, сайта пока нет. Название: Traf DogИдея: вместо буквы a сделать значек @, и букву стилизовать под собаку/морду/след лапы .Картинка от заказчика во вложении, но это не то, к чему нужно стремится))

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад