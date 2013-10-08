Логотип свадебного организатора

нужно доработать логотип для туристической компании или разработать новый. ...
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Логотип для свадебного организатора. Красивый и запоминающийся, вызывающий положительные эмоции и привлекающий потенциальных клиентов.
Логотип, который в дальнейшем будет использован в разработке фирменного стиля агенства.
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