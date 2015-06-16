Логотип визитка - современные пожарные технологии

$200
  1. Биржа фриланса
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Завершен34 заявки4542 просмотра
#1$200

Добрый день

требуется разработать фирменный стиль включающий логотип и визитку

для организации ООО "СоПОТ" (http://www.sopot01.ru/ - актуально только содержание)

Современные пожарные технологии.

Услуги:

- выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- монтаж установок и систем технической защиты;

- монтаж систем видеонаблюдения, контроля и управлением доступа;

- продажа оборудования: датчики, огнетушители, рукова и прочее оборудование для пожарной безопасности и сопутствующих сфер - видеонаблюдение, турникеты, домофоны, контроль доступа...

Ключевые слова для логотипа:

Уверенный, Современный

На ваше усмотрение:

Какие цвета

Можно использовать аббревиатуру СоПОТ

Можно добавить строчку "Современные пожарные технологии"

Можно использовать курсив (как от руки)

Можно использовать планету вид из космоса (не представляю как это может выглядеть)

Эти варианты обсуждались, но рассчитываем, что дизайнеру видней ). Удачи! )

11 лет назад
aky
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
11 лет назад
#1
Всё здорово! Работа оперативно сделана!
Спасибо за интересный конкурс! Сотрудничеством довольна!

Заявки фрилансеров

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
11 лет назад
#1
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