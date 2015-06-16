Нужен логотип для компании по поисковому маркетингу. Подробности в ТЗ.
Логотип визитка - современные пожарные технологии
Добрый день
требуется разработать фирменный стиль включающий логотип и визитку
для организации ООО "СоПОТ" (http://www.sopot01.ru/ - актуально только содержание)
Современные пожарные технологии.
Услуги:
- выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- монтаж установок и систем технической защиты;
- монтаж систем видеонаблюдения, контроля и управлением доступа;
- продажа оборудования: датчики, огнетушители, рукова и прочее оборудование для пожарной безопасности и сопутствующих сфер - видеонаблюдение, турникеты, домофоны, контроль доступа...
Ключевые слова для логотипа:
Уверенный, Современный
На ваше усмотрение:
Какие цвета
Можно использовать аббревиатуру СоПОТ
Можно добавить строчку "Современные пожарные технологии"
Можно использовать курсив (как от руки)
Можно использовать планету вид из космоса (не представляю как это может выглядеть)
Эти варианты обсуждались, но рассчитываем, что дизайнеру видней ). Удачи! )
Победитель конкурса
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