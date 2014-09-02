Логотип для компании по поисковому маркетингу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок1007 просмотров
#1$50

Нужен логотип для компании по поисковому маркетингу. Подробности в ТЗ.

11 лет назад
den3000
Борис 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
Отличный логотип и отличный дизайнер. Рекомендую Андрея, как профессионала.
Спасибо за интересный конкурс. Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1

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