Набор веб-дизайнеров в штат компании

Требуется дизайнер для создания логотипов ,дизайна визитных карточек, создание фирменного стиля. Дизайнеры у которых нет портофолио или хотя бы одна из работ нагла слизана прошу не беспокоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кампания GDS набирает в свою команду веб дизайнеров для удаленной работы, с опытом работы не менее пол года. Для того чтобы поступить на работу, вам нужно подать заявку на емейл [email protected]
Форма заявки
1. Ваш возраст
2. Указать сколько лет вы работаете веб дизайнером.
3. Укажите все контактные данные по которым мы сможем с вами связатся
4. Укажите сколько времени в день, вы сможете уделять работе
Связаться с нами можно с помощью е мейла [email protected] или в вконтакте группа http://vkontakte.ru/club24496895
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