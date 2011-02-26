Набор веб-дизайнеров в штат компании

Кампания GDS набирает в свою команду веб дизайнеров для удаленной работы, с опытом работы не менее пол года. Для того чтобы поступить на работу, вам нужно подать заявку на емейл [email protected]

Форма заявки

1. Ваш возраст

2. Указать сколько лет вы работаете веб дизайнером.

3. Укажите все контактные данные по которым мы сможем с вами связатся

4. Укажите сколько времени в день, вы сможете уделять работе

Связаться с нами можно с помощью е мейла [email protected] или в вконтакте группа http://vkontakte.ru/club24496895