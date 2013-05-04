Необходимо разработать иконки для arshavskaya.com

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка98 просмотров

Необходимы социальные иконки в стиле блога arshavskaya.com

12 лет назад
Orangelab
Ксения 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

idea4web
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$50
1 день
Отличная работа! Получилось стильно! Рекомендую этого исполнителя как оперативного профи!
Четко поставленная задача! Оплата во время! Рекомендую данного заказчика как надежного и внимательного!

Заявки фрилансеров

idea4web
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад

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