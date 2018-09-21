Добрый день. Необходимо: 1. Разработать красивый и стильный логотип для проекта Media Like 2. Визитную карточку Профиль компании: Создание и продвижение сайтов, контекстная реклама. Пожалуйста, присылайте ...
Разработка логотипа спорт. организации - Российский Борцовский Союз
Необходимо разработать логотип спортивной организации - Российский Борцовский Союз.
Аббривеатура организации - РОСБОС, или РосБоС.
Примеры логотипов в данной сфере:
1. Логотип Международной организации - United World Wrestling
https://banner2.kisspng.com/20180404/phe/kisspng-world-wrestling-clubs-cup-united-world-wrestling-f-wrestling-5ac471874d6412.992085511522823559317.jpg
2. Логотип Федерации спортивной борьбы России
http://infosport.ru/content/uploads/organizations/small/370382.png
3. Логотип вида спорта на олимпийских играх
https://fk27.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0.png
Применение логотипа:
1. На официальном сайте организации (в разработке)
2. На официальной атрибутике членов организации (экипировка, флаги)
3. В официальных документах организации
Целевая аудитория:
Организация в основном работает с детьми и юными спортсменами (с 7 до 16 лет).
Концепт.
Полноценного понимания того, каким должен быть логотип, к сожалению нет. Именно поэтому нужна помощь дизайнеров, которые смогут подобрать наиболее интересный концепт логотипа и качественно его реализовать.
Т.к. это Российская организация, то можно продумать возможность использовать изображение медведя в логотипе (не обязательно, просто как мысль).
В логотипе не должно быть много деталей. Он должен быть легко узнаваем. Его концепт должен сразу говорить о том, что речь идет о спортивной борьбе.
Данный проект - это скорее конкурс. Участникам предлагаю присылать концепты и стоимость работ по реализации данного концепта. Дизайнера, приславшего наиболее интересное, с нашей точки зрения, предложение, мы выберем в качестве исполнителя.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $70Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Логотип и иконкиЗавершен7 лет назад
Для сайта в раздел поставщиков нужно обработать лого. Лого поставщиков брать с открытых источников. И ставить в один стиль, + - один размер.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Здравствуйте! Требуется разработать логотип и шапку канала на youtube . На канале - распаковки, обзоры и тесты товаров с различных китайских сайтов. Канал называется Billi Bob. Канал Billi Bob Чтобы хотелось увидеть по логотипу: ...Завершен7 лет назад
Создать логотип ТМ Vermonty. Обжарка и продажа кофе.Закрыт7 лет назад
- $10
Здравствуйте. Требуется сделать логотип для сайта о недвижимости. Подробности в личку.Жду ваших откликов.Завершен7 лет назад
Название ягодной фермы "Ягідні Традиції" Ягодная ферма занимается выращиванием различных ягодных культур таких как голубика, земляника, малина, ежевика, жимолость, виноград, но основное направление это голубика. Так же ягодная ферма изготавливает из собственно ...Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт7 лет назад
В настоящий момент работаю над созданием интернет -магазина - куклы Реборн и одежда для кукол-Реборн. Название интернет-магазина выбрала максимально общее без привязки к куклам ( на случай, если тематика изменится) - Территория Радости. Соответсвенно, ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт7 лет назад
В настоящий момент работаю над созданием интернет -магазина - куклы Реборн и одежда для кукол-Реборн. Название интернет-магазина выбрала максимально общее без привязки к куклам ( на случай, если тематика изменится) - Территория Радости. Соответсвенно, ...Завершен7 лет назад
- $7
Добрый день, уважаемые Фрилансеры! Нужно отрисовать логотип в Векторе. Требуемый формат на выходе cdr. Срок - 3 часа. Логотип в приложении.Завершен7 лет назад