Разработка логотипа спорт. организации - Российский Борцовский Союз

Необходимо разработать логотип спортивной организации - Российский Борцовский Союз.

Аббривеатура организации - РОСБОС, или РосБоС.

Примеры логотипов в данной сфере:

1. Логотип Международной организации - United World Wrestling

https://banner2.kisspng.com/20180404/phe/kisspng-world-wrestling-clubs-cup-united-world-wrestling-f-wrestling-5ac471874d6412.992085511522823559317.jpg

2. Логотип Федерации спортивной борьбы России

http://infosport.ru/content/uploads/organizations/small/370382.png

3. Логотип вида спорта на олимпийских играх

https://fk27.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0.png

Применение логотипа:

1. На официальном сайте организации (в разработке)

2. На официальной атрибутике членов организации (экипировка, флаги)

3. В официальных документах организации

Целевая аудитория:

Организация в основном работает с детьми и юными спортсменами (с 7 до 16 лет).

Концепт.

Полноценного понимания того, каким должен быть логотип, к сожалению нет. Именно поэтому нужна помощь дизайнеров, которые смогут подобрать наиболее интересный концепт логотипа и качественно его реализовать.

Т.к. это Российская организация, то можно продумать возможность использовать изображение медведя в логотипе (не обязательно, просто как мысль).

В логотипе не должно быть много деталей. Он должен быть легко узнаваем. Его концепт должен сразу говорить о том, что речь идет о спортивной борьбе.

Данный проект - это скорее конкурс. Участникам предлагаю присылать концепты и стоимость работ по реализации данного концепта. Дизайнера, приславшего наиболее интересное, с нашей точки зрения, предложение, мы выберем в качестве исполнителя.