Сделать логотип

Название STRASTISFERA

Магазин эротического белья,широкие пояса, корсеты, портупеи. Эротическоебелье– это НЕ костюмы из сексшопа!

Картинки для понимания в приложении.

Логотип должен быть стильным, изящным и лаконичным. Предпочтение печатным буквам.

(например, шрифт ROMULили на подобии). Но не обязательно. Если на Ваш профессиональный взгляд курсив

(рукописный) будет лучше, рассмотрю и такой вариант.

Логотип нужен комбинированный: сочетание текста и знака, при этом знак должен быть в виде линий, привязанных к тексту. Например, на одном из концов буквы S сделать сердечко небольшое, а на другом конце стрелу. В стиле росчерка пера. Это как вариант. Знак может быть буквенный или ассоциативный. Либо абстрактный с красивым росчерком.

Можно написать слова раздельно другом под другом или в одно слово в 1 ряд.

Стиль логотипа: сдержанный, изящный, смелый и современный. Стильный. Минимализм.

Характеристика логотипа: логотип должен подчеркивать основную концепцию сайта. Женщина должна почувствовать

себя смелее и увереннее. При этом логотип должен быть легким и оптимистичным, игривым.

Список ассоциативных слов: женственность. сексуальность - это страсть, страсть к жизни, страсть со всему, что делаешь. Развитие женственности и сексуальности, раскрытие женской сущности, любовь к себе, уважение к себе, легкость жизни,

игра. Жажда жизни, безумство. Одержимость. Драйв.

Цветовая гамма:

по поводу цветовой гаммы будущего сайта пока не определилась, логотип должен состоять из 2х цветов, максимум трех, но третий цвет должен быть акцентным где-нибудь. Прикрепляю 3 картинки с сочетаниями цветов, которые нравятся. (названия картинок не имеют отношения к моим приоритетам).

Внизу под логотипом можно добавить лозунг. С лозунгом пока не определились, можно взять любой, потом сами изменим. Варианты:

1. Пусти страсть в свою жизнь

2. Почувствуй магию страсти

3. Используй магию страсти

4. Поддайся стихии страсти

5. Нет смысла сопротивляться

6. Жажда страсти – это и есть жизнь

7. Пламя страсти благородной

8. Пусть Ваша страсть диктует правила

9. Любовь без страсти – это дружба.

10. Раскроем страсть в каждой женщине

11. Страсть и чистая любовь совместимы!

12. Страсть– это искусство.