Сделать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок250 просмотров

Название STRASTISFERA

Магазин эротического белья,широкие пояса, корсеты, портупеи. Эротическоебелье– это НЕ костюмы из сексшопа!

Картинки для понимания в приложении.

Логотип должен быть стильным, изящным и лаконичным. Предпочтение печатным буквам.

(например, шрифт ROMULили на подобии). Но не обязательно. Если на Ваш профессиональный взгляд курсив

(рукописный) будет лучше, рассмотрю и такой вариант.

Логотип нужен комбинированный: сочетание текста и знака, при этом знак должен быть в виде линий, привязанных к тексту. Например, на одном из концов буквы S сделать сердечко небольшое, а на другом конце стрелу. В стиле росчерка пера. Это как вариант.  Знак может быть буквенный или ассоциативный. Либо абстрактный с красивым росчерком.

Можно написать слова раздельно другом под другом или в одно слово в 1 ряд.

Стиль логотипа: сдержанный, изящный, смелый и современный. Стильный. Минимализм.

Характеристика логотипа: логотип должен подчеркивать основную концепцию сайта. Женщина должна почувствовать

себя смелее и увереннее. При этом логотип должен быть легким и оптимистичным, игривым.

Список ассоциативных слов: женственность. сексуальность - это страсть, страсть к жизни, страсть со всему, что делаешь. Развитие женственности и сексуальности, раскрытие женской сущности, любовь к себе, уважение к себе, легкость жизни,

игра. Жажда жизни, безумство. Одержимость. Драйв.

Цветовая гамма:

по поводу цветовой гаммы будущего сайта пока не определилась, логотип должен состоять из 2х цветов, максимум трех, но третий цвет должен быть акцентным где-нибудь. Прикрепляю 3 картинки с сочетаниями цветов, которые нравятся. (названия картинок не имеют отношения к моим приоритетам).

Внизу под логотипом можно добавить лозунг. С лозунгом пока не определились, можно взять любой, потом сами изменим. Варианты:

1.   Пусти страсть в свою жизнь

2.   Почувствуй магию страсти

3.   Используй магию страсти

4.   Поддайся стихии страсти 

5.   Нет смысла сопротивляться

6.   Жажда страсти – это и есть жизнь

7.    Пламя страсти благородной

8.   Пусть Ваша страсть диктует правила

9.  Любовь без страсти – это дружба.

10.  Раскроем страсть в каждой женщине

11.  Страсть и чистая любовь совместимы!

12.  Страсть– это искусство.

 

8 лет назад
perangirl
Анна 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$100
7 дней
Антон все сделал превосходно. Точно понял и учел все мои пожелания, сделал стильно и красиво. Ко всем трем вариантам подошел ответственно, проработав их качественно и со вкусом. В итоге не смогли выбрать один, Антон нам отдал 2 варианта, выберем попозже. Очень довольна результатом, рекомендую настоятельно.! Антон, спасибо еще раз!
Очень рад сотрудничкству с Анной. Приятная в общении девушка, с хорошим вкусом и правильным подходом к делу. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен логотип

    Нужно придумать логотип компании, или классно оформить имя. Название BALOOBAN . Поскольку один рисовал рисовал, в итоге ничего путного не продолжил ! Нравиться вот такой логотип: http://instagram.com/greencow_studio но у них с названием и логотипом все понятно. У ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать дизайн для прозрачной визитки

    $40

    Надо сделать новый дизайн для визиток, которые будут распечатаны на прозрачном пластике. Пример того что нравится прикрепляю. Действующий дизайн визитки (mrapple)  также прикрепляю. Жду предложений спасибо! Компания занимается ремонтом Apple и аксессуарами. Можно сделать в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип (фото профиля) для Instagram

    $25

    Создать логотип и стиль оформления фото в для частных услуг : шугаринг, ламинирование ресниц, маникюр, наращивание ресниц Пример логотипа во вложении. На выходе - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать лого

    $80

    Наша компания реализует товары для дома: кухонные принадлежности, удобные товары для дома разных категорий. В линейке представлены как дорогие товары, так и товары средней ниши. Наши клиенты - домохозяйки, ценящие удобство и простоту использования кухонной ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип сайта о блокчейне

    Нужен логотип сайта по тематике криптовалюты, блокчейн, наименование сайта "tokenmagnet.com" token - как токен/монета, magnet - магнит по цветам пожеланий нет, логотип должен нести тематическую смысловую нагрузку, чтобы получить заказ опишите коротко идею ...

    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад