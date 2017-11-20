Техническое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1gD6bBruxo-7f1gxqWf--Ll1-smps6BpN8sIJmX3OtAE/edit?usp=sharing или в прикрепленном файле.
Сделать логотип
Название STRASTISFERA
Магазин эротического белья,широкие пояса, корсеты, портупеи. Эротическоебелье– это НЕ костюмы из сексшопа!
Картинки для понимания в приложении.
Логотип должен быть стильным, изящным и лаконичным. Предпочтение печатным буквам.
(например, шрифт ROMULили на подобии). Но не обязательно. Если на Ваш профессиональный взгляд курсив
(рукописный) будет лучше, рассмотрю и такой вариант.
Логотип нужен комбинированный: сочетание текста и знака, при этом знак должен быть в виде линий, привязанных к тексту. Например, на одном из концов буквы S сделать сердечко небольшое, а на другом конце стрелу. В стиле росчерка пера. Это как вариант. Знак может быть буквенный или ассоциативный. Либо абстрактный с красивым росчерком.
Можно написать слова раздельно другом под другом или в одно слово в 1 ряд.
Стиль логотипа: сдержанный, изящный, смелый и современный. Стильный. Минимализм.
Характеристика логотипа: логотип должен подчеркивать основную концепцию сайта. Женщина должна почувствовать
себя смелее и увереннее. При этом логотип должен быть легким и оптимистичным, игривым.
Список ассоциативных слов: женственность. сексуальность - это страсть, страсть к жизни, страсть со всему, что делаешь. Развитие женственности и сексуальности, раскрытие женской сущности, любовь к себе, уважение к себе, легкость жизни,
игра. Жажда жизни, безумство. Одержимость. Драйв.
Цветовая гамма:
по поводу цветовой гаммы будущего сайта пока не определилась, логотип должен состоять из 2х цветов, максимум трех, но третий цвет должен быть акцентным где-нибудь. Прикрепляю 3 картинки с сочетаниями цветов, которые нравятся. (названия картинок не имеют отношения к моим приоритетам).
Внизу под логотипом можно добавить лозунг. С лозунгом пока не определились, можно взять любой, потом сами изменим. Варианты:
1. Пусти страсть в свою жизнь
2. Почувствуй магию страсти
3. Используй магию страсти
4. Поддайся стихии страсти
5. Нет смысла сопротивляться
6. Жажда страсти – это и есть жизнь
7. Пламя страсти благородной
8. Пусть Ваша страсть диктует правила
9. Любовь без страсти – это дружба.
10. Раскроем страсть в каждой женщине
11. Страсть и чистая любовь совместимы!
12. Страсть– это искусство.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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